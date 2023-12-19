Зеленский поблагодарил Японию после благотворительного матча «Шахтёра»
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«Этот особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку обновления Украины. Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро», — написал Зеленский в социальной сети X.
Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Японии Кишиди Фумио и парламент страны за поддержку Украины.
Встреча между «Шахтёром» и «Ависпа Фукуока» состоялась 18 декабря в Токио и завершилась со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов.