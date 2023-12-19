Зеленский поблагодарил Японию после благотворительного матча «Шахтёра»

Владимир Зеленский обратился к народу Японии после благотворительного матча между украинским «Шахтёром» и японским «Ависпа Фукуока».

«Этот особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку обновления Украины. Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро», — написал Зеленский в социальной сети X.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Японии Кишиди Фумио и парламент страны за поддержку Украины.

Встреча между «Шахтёром» и «Ависпа Фукуока» состоялась 18 декабря в Токио и завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов.