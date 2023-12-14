«Порту» обыграл «Шахтёр» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Игра шестого тура группы Н завершилась со счётом 5:2 в пользу португальского клуба.
В составе победителей мячи забили Вендерсон Галено (девятая и 43-я минуты), Пепе (76-я), Шику Консейсау (82-я). Автогол забил Стефен Эуштакиу (73-я). У проигравших отличился Даниил Сикан (29-я).
«Барса» с 12 очками выиграла группу Н. Далее расположились «Порту» (12), «Шахтёр» (девять), «Антверпен» (три).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов.