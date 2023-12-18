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Сола рассказала, можно ли научить биатлониста классно стрелять

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Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос, можно ли научить спортсмена хорошо стрелять.

«Стрельба — это очень тонкое дело. Конечно, есть люди, которым она легко даётся, так, что и учить не приходится. А кому-то, наоборот, нужно постоянно работать в этом направлении. В базовых навыках нет ничего сложного: как брать винтовку, как изготавливаться. Сложнее залезть в голову спортсмена. Поэтому стрелковый тренер должен очень хорошо разбираться в психологии», — заявила Сола RT.

Полностью интервью с Солой читайте на сайте RT.

Ранее Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.

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