Сола рассказала, можно ли научить биатлониста классно стрелять

Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос, можно ли научить спортсмена хорошо стрелять.

«Стрельба — это очень тонкое дело. Конечно, есть люди, которым она легко даётся, так, что и учить не приходится. А кому-то, наоборот, нужно постоянно работать в этом направлении. В базовых навыках нет ничего сложного: как брать винтовку, как изготавливаться. Сложнее залезть в голову спортсмена. Поэтому стрелковый тренер должен очень хорошо разбираться в психологии», — заявила Сола RT.

Полностью интервью с Солой читайте на сайте RT.

Ранее Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.