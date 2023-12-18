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Биатлонистка Сола: желание возобновить карьеру вернули дети

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Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.

«Желание возобновить карьеру вернули дети, с которыми я начала работать после того, как в 2018-м прекратила собственные тренировки. Я с ними очень много занималась. И технику ставила, и просто бегала рядом. Они и начали говорить: мол, Ань, ты чего, давай возвращайся. Ты такая сильная, мы все на тебя равняемся и не передать, как тобой гордимся. Вот это «Возвращайся, возвращайся, возвращайся» изо дня в день очень сильно, как выяснилось, придало сил», — заявила Сола RT.

Полностью интервью с Солой читайте на сайте RT.

Ранее Дербушева призналась, что ещё недавно подумывала о завершении карьеры.

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