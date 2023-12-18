Аршавин: Рибалта — профессионал, с ним «Спартак» станет сильнее

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин уверен, что бывший спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта может занять должность в «Спартаке».

«Что думаю о Рибалте в «Спартаке»? Считаю его профессионалом. Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Как сообщает Sport24, Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов.

Напомним, что Рибалта работал спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года. В 2021 году функционер принял решение покинуть клуб.

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