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Авербух назвал несправедливым решение об отстранении российских фигуристов

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух назвал несправедливым решение об отстранении российских фигуристов.
Авербух назвал несправедливым решение об отстранении российских фигуристов
  • РИА Новости

«Решение об отстранении наших спортсменов несправедливое. Я готов оппонировать каждому, кто будет доказывать, что это справедливо. Постепенно всё уйдёт в песок, мы начнём соревноваться», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Авербух предложил россиянам объединиться, а не потихоньку просачиваться на турниры.

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