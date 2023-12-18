Авербух назвал несправедливым решение об отстранении российских фигуристов
- РИА Новости
«Решение об отстранении наших спортсменов несправедливое. Я готов оппонировать каждому, кто будет доказывать, что это справедливо. Постепенно всё уйдёт в песок, мы начнём соревноваться», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Авербух предложил россиянам объединиться, а не потихоньку просачиваться на турниры.