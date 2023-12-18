Авербух предложил россиянам объединиться, а не потихоньку просачиваться на турниры

Режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Как спортсмен я понимаю, что Олимпиаду тяжело пропускать. Думаю, что сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку как-то просачиваться на турниры», — цитирует Авербуха News.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что принял решение отказаться от участия в Олимпиаде.