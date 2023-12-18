Родионенко: поездка на Олимпийские игры будет предательством страны
- РИА Новости
«Условия допуска унизительны! Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны», — цитирует Родионенко «СЭ».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.