Родионенко: поездка на Олимпийские игры будет предательством страны

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Условия допуска унизительны! Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны», — цитирует Родионенко «СЭ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.