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Родионенко: поездка на Олимпийские игры будет предательством страны

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Родионенко: поездка на Олимпийские игры будет предательством страны
  • РИА Новости

«Условия допуска унизительны! Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны», — цитирует Родионенко «СЭ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.

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