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В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля

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Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб.
В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», — неправда», — цитирует Рамиреса Sport24.

По информации VamosMiSevilla, испанец является одним из главных кандидатов на пост нового тренера «Севильи».

В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Специалист является тренером команды с 2022 года.

Ранее Валерий Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ.

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