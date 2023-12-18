В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля
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«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», — неправда», — цитирует Рамиреса Sport24.
По информации VamosMiSevilla, испанец является одним из главных кандидатов на пост нового тренера «Севильи».
В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Специалист является тренером команды с 2022 года.
Ранее Валерий Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ.