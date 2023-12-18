В «Севилье» опровергли слухи о возможном назначении Абаскаля

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб.

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