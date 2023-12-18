Кузнецов: МОК поступает с россиянами, как обходились с меньшинствами в США

Серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) относится к россиянам так, как относились к меньшинствам в США.

«Они нам уже десять раз всё позапрещали, поставили такие рамки, которые просто выполнить невозможно. Это сравнимо с людьми второго сорта, как много лет назад в США с меньшинствами поступали», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Авербух предложил россиянам объединиться, а не потихоньку просачиваться на турниры.