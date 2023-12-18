Семак назвал политизированной позицию МОК в отношении российского спорта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.

«К сожалению большому, МОК и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом. Я думаю, спорт должен быть вне политики», — приводит слова Семака Let’s Talk MGIMO.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Ранее Легков порекомендовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду.