Игрок «Локомотива» Тикнизян рассказал о желании посетить Майами

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился тем, что хочет посетить США.

«Хочется, конечно, посетить США, Майами. У меня там есть хороший знакомый, который рассказывает о местной жизни. Посетить как турист. Почему бы нет?» — цитирует Тикнизяна «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее футболист «Локомотива» Тикнизян заявил, что стоит €500 тыс.