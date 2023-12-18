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Игрок «Локомотива» Тикнизян рассказал о желании посетить Майами

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился тем, что хочет посетить США.
Игрок «Локомотива» Тикнизян рассказал о желании посетить Майами
  • РИА Новости

«Хочется, конечно, посетить США, Майами. У меня там есть хороший знакомый, который рассказывает о местной жизни. Посетить как турист. Почему бы нет?» — цитирует Тикнизяна «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее футболист «Локомотива» Тикнизян заявил, что стоит €500 тыс.

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