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Футболист «Локомотива» Тикнизян заявил, что стоит €500 тысяч

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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наир Тикнизян назвал свою трансферную стоимость.

«Моя стоимость на сайте Transfermarkt по факту €7 млн, а на самом деле — €500 тыс.» — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зелёные набрали 31 очко и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что гол Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура РПЛ.

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