Быстров: Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля
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«Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля. Черчесов или Карпин? Карпин мне больше нравится. Мне комфортнее с ним. Он более доходчиво объяснял ситуации», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.
Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).
Ранее Валерий Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ.