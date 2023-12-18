Быстров: Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал своё мнение о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Карпин и Черчесов сильнее Абаскаля. Черчесов или Карпин? Карпин мне больше нравится. Мне комфортнее с ним. Он более доходчиво объяснял ситуации», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.

Напомним, что «Краснодар» занимает первое место, набрав 38 очков. Следом идут «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Ранее Валерий Кечинов оценил на тройку результаты «Спартака» в первом круге РПЛ.