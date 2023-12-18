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Загитова заявила, что выиграла Олимпиаду благодаря ультиматуму тренеров

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свою главную победу в карьере.
Загитова заявила, что выиграла Олимпиаду благодаря ультиматуму тренеров
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Мне очень повезло, что я выиграла Олимпиаду. Историю сделали мы с тренерами. Когда мне предложили прыгать всё во второй половине программы, у меня началась истерика», — сказала Загитова в эфире «Европы Плюс».

Она добавила, что тренеры понимали её способности, поэтому предложили такой вариант. По словам фигуристки, именно этот ультиматум позволил ей выиграть и другие титулы.

Напомним, что россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта.

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