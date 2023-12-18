Загитова заявила, что выиграла Олимпиаду благодаря ультиматуму тренеров
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«Мне очень повезло, что я выиграла Олимпиаду. Историю сделали мы с тренерами. Когда мне предложили прыгать всё во второй половине программы, у меня началась истерика», — сказала Загитова в эфире «Европы Плюс».
Она добавила, что тренеры понимали её способности, поэтому предложили такой вариант. По словам фигуристки, именно этот ультиматум позволил ей выиграть и другие титулы.
Напомним, что россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при.
Ранее Загитова назвала фигурное катание одним из самых популярных видов спорта.