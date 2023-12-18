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Серебряков назвал матчи Кубка Первого канала более ответственными, чем в КХЛ

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Голкипер сборной «России 25» Никита Серебряков признался, что на Кубке Первого канала более напряжённые матчи, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм», — цитирует Серебрякова ТАСС.

17 декабря «Россия 25» выиграла все три матча на турнире и стала победителем Кубка Первого канала — 2023. Второе место заняла сборная Белоруссии. Далее в таблице расположились сборная Казахстана и «Звёзды и ВХЛ».

Ранее главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов объяснил стычку защитника команды Даниила Бокуна с арбитром матча Кубка Первого канала против команды «Звёзды и ВХЛ».



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