Серебряков назвал матчи Кубка Первого канала более ответственными, чем в КХЛ
«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм», — цитирует Серебрякова ТАСС.
17 декабря «Россия 25» выиграла все три матча на турнире и стала победителем Кубка Первого канала — 2023. Второе место заняла сборная Белоруссии. Далее в таблице расположились сборная Казахстана и «Звёзды и ВХЛ».
Ранее главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов объяснил стычку защитника команды Даниила Бокуна с арбитром матча Кубка Первого канала против команды «Звёзды и ВХЛ».