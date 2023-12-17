Костомаров исполнил совместный номер с Навкой на шоу Авербуха
Фигуристы продемонстрировали зрителям программу «Кармен», с которой они завоевали золотые медали зимней Олимпиады 2006 года в Турине.
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.
Ранее сообщалось, что Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации.