Гандболистки сборной Франции стали трёхкратными чемпионками мира

Женская сборная Франции обыграла Норвегию и завоевала золотые медали чемпионата мира по гандболу 2023 года.

Финальная игра в датском Хернинге завершилась со счётом 31:28 (20:17) в пользу трёхцветных.

Бронзовые медали выиграла Дания, которая в матче за третье место переиграла Швецию (28:27).

Франция в третий раз в своей истории завоевала золото первенства планеты. Ранее француженки выигрывали ЧМ в 2003 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Анна Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира 2023 года по версии норвежского портала Tophandball.