Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира 2023 года
28-летнюю россиянку, которая выступает за «Кристиансанд» (Норвегия), опередила норвежка Хенни Рейстад из датского «Эсбьерга». На третьем месте расположилась Катрине Лунде, которая является одноклубницей Вяхиревой. Рейстад в третий раз подряд заняла первую строчку в рейтинге.
Россиянка Дарья Дмитриева («Крим», Словения) заняла 14-е место.
Вяхирева, помимо золота Олимпиады, является серебряным призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Вяхиреву признали лучшей гандболисткой сезона в Норвегии.