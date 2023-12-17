Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира 2023 года по версии норвежского портала Tophandball.

28-летнюю россиянку, которая выступает за «Кристиансанд» (Норвегия), опередила норвежка Хенни Рейстад из датского «Эсбьерга». На третьем месте расположилась Катрине Лунде, которая является одноклубницей Вяхиревой. Рейстад в третий раз подряд заняла первую строчку в рейтинге.

Россиянка Дарья Дмитриева («Крим», Словения) заняла 14-е место.

Вяхирева, помимо золота Олимпиады, является серебряным призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Вяхиреву признали лучшей гандболисткой сезона в Норвегии.











