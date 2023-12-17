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Роналду — самый популярный спортсмен в истории по запросам в Google

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Google опубликовал список самых популярных запросов в поисковой системе с момента ее создания 25 лет назад.

Согласно статистике, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил список запросов среди спортсменов.

38-летний португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Также он является чемпионом Англии с «Манчестер Юнайтед», чемпионом Италии с «Ювентусом» и чемпионом Испании с «Реалом». В его коллекции еще есть золото первенстсва Европы.

Транснациональная корпорация Google была основана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином.

Ранее сообщалось, что Роналду и Лионель Месси не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году.

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