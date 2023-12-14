Роналду и Месси не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google в 2023 году

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» и команды Португалии Криштиану Роналду не вошли в число десяти самых популярных спортсменов мира, которых искали через поисковую систему Google в 2023 году.

Самым популярным спортсменом по запросам в Google стал американский защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин.

Второе место занял нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Третьим стал американский квотербек клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси.

Также в топ-10 вошли американский баскетболист Джа Морант, английский футболист Гарри Кейн, сербский теннисист Новак Джокович, испанский теннисист Карлос Алькарас, новозеландский игрок в крикет Рачин Равиндра, индийский игрок в крикет Шубман Гилл, а также американский баскетболист Кайри Ирвинг.

Ранее сообщалось, что Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии.