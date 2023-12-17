Самаранч назвал допуск россиян на Игры-2024 болезненным, но справедливым балансом

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч дал понять, что решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии на летние Игры 2024 года в Париже принималось очень непросто.

«Мне кажется, что мы нашли болезненный, но справедливый баланс в положении российских и белорусских спортсменов. Теперь ещё неизвестно, сколько из них пройдут квалификацию и чем это закончится», — цитирует Самаранча Inside the Games.

Он добавил, что «в очень поляризованном мире удалось соблюсти олимпийскую хартию».

«Но нужно признать, что мы живём в очень сложном мире», — заключил Самаранч.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что принял решение отказаться участвовать в Олимпиаде.