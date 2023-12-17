Daily Mail: прерванный из-за остановки сердца у игрока матч «Лутона» переиграют

Прерванный из-за остановки сердца у футболиста Тома Локьера матч 17-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Лутон» переиграют.

По информации Daily Mail, любой матч, прерванный с согласия судьи, должен быть переигран. Дата и время начала матча будут определены на совещании.

Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца во время игры с «Борнмутом». 29-летний защитник находится в больнице. Было принято решение доиграть встречу в другой день. На момент остановки игры на 66-й минуте счёт был 1:1.

Ранее бывший врач сборной России Михаил Вартапетов отреагировал на остановку сердца Локьера.