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Спортивный врач — об остановке сердца игрока «Лутона»: очень серьёзный сигнал

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Бывший врач сборной России Михаил Вартапетов отреагировал на остановку сердца защитника «Лутона» Тома Локьера в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

«Первое, что приходит в голову — надо завершать карьеру. Рассуждать конкретно, не зная историю Тома, может быть неправильно. Всё равно это очень серьёзный сигнал для углублённого обследования», — цитирует Вартапетова «Спорт-Экспресс».

Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом». 29-летний защитник находится в больнице.

Было принято решение доиграть встречу в другой день. На момент остановки игры на 66-й минуте счёт был 1:1.

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