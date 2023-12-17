Спортивный врач — об остановке сердца игрока «Лутона»: очень серьёзный сигнал
«Первое, что приходит в голову — надо завершать карьеру. Рассуждать конкретно, не зная историю Тома, может быть неправильно. Всё равно это очень серьёзный сигнал для углублённого обследования», — цитирует Вартапетова «Спорт-Экспресс».
Капитан «Лутона» Локьер перенёс остановку сердца в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом». 29-летний защитник находится в больнице.
Было принято решение доиграть встречу в другой день. На момент остановки игры на 66-й минуте счёт был 1:1.
Ранее бывший футболист «Арсенала» Месут Озил подшутил над известным американским актёром Леонардо Ди Каприо, который заявил, что не знает о существовании этого лондонского клуба.