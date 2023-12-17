Озил пошутил над тем, что Ди Каприо не следит за футболом

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил подшутил над известным американским актёром Леонардо Ди Каприо, который заявил, что не знает о существовании этого лондонского клуба.

«Футбольному клубу «Арсенал» больше 25 лет, так зачем ему о нём знать?» — написал Озит в соцсетях.

По информации СМИ, Ди Каприо выбирает для отношений только тех девушек, которые не достигли 25-летнего возраста.

Озил выступал за лондонский клуб с 2013 по 2021 год. За это время немец принял участие в 254 матчах, отметился 44 голами и 79 результативными передачами.

Ранее болельщики «Челси» с издёвкой отреагировали на неудачное действие украинского футболиста лондонского клуба Михаила Мудрика за неудачный удар по мячу.