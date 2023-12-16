RT в Telegram
Подпишись

Фанаты «Челси» высмеяли украинца Мудрика за удар в сторону углового флажка

Короткая ссылка
Болельщики «Челси» с издёвкой отреагировали на неудачное действие украинского футболиста лондонского клуба Михаила Мудрика за неудачный удар по мячу.

Забавная история произошла в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Шеффилдом». Мудрик обвёл двоих игроков соперника, а потом решился на удар издали, однако мяч полетел в сторону углового флажка.

Фанаты «Челси» высмеяли украинца. «Этот удар Мудрика всё ещё ставит меня в тупик», — сказал один из поклонников английской команды.

Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Мудрик вышел в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте встречи. Украинец не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что игрок «Челси» Мудрик и другие игроки сборной Украины внесены в список уклонистов.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить