Фанаты «Челси» высмеяли украинца Мудрика за удар в сторону углового флажка

Болельщики «Челси» с издёвкой отреагировали на неудачное действие украинского футболиста лондонского клуба Михаила Мудрика за неудачный удар по мячу.

Забавная история произошла в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Шеффилдом». Мудрик обвёл двоих игроков соперника, а потом решился на удар издали, однако мяч полетел в сторону углового флажка.

Фанаты «Челси» высмеяли украинца. «Этот удар Мудрика всё ещё ставит меня в тупик», — сказал один из поклонников английской команды.

Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Мудрик вышел в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте встречи. Украинец не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что игрок «Челси» Мудрик и другие игроки сборной Украины внесены в список уклонистов.





