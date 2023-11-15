Футболист «Челси» Мудрик и другие игроки сборной Украины внесены в список уклонистов
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Об этом сообщает Министерство спорта и молодёжи Украины.
Спортсмены выехали за границу и не вернулись в обещанный пограничникам срок.
Кроме того, Министерство спорта страны внесло в список ещё 304 человека, а также других футболистов, выступающих в Европе.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 11 матчах за «Челси» и забил два мяча. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.
Ранее Зинченко запретил Мудрику забивать гол в ворота «Арсенала».