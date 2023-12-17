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Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче с «Бетисом»

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«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

С первых минут на поле выйдут: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Захарян, Оярсабаль, Кубо, Силва.

Матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» на стадионе в Сан-Себастьяне начнётся в 18:15 мск.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице Примеры с 29 очками. У «Бетиса» седьмое и 26 очков.

Ранее директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что Захарян способен в будущем помочь «Реал Сосьедад» добиться больших успехов на европейской арене.

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