Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче с «Бетисом»
С первых минут на поле выйдут: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Захарян, Оярсабаль, Кубо, Силва.
Матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» на стадионе в Сан-Себастьяне начнётся в 18:15 мск.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице Примеры с 29 очками. У «Бетиса» седьмое и 26 очков.
Ранее директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что Захарян способен в будущем помочь «Реал Сосьедад» добиться больших успехов на европейской арене.