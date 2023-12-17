В Госдуме заявили, что на украинских спортсменов оказывается давление со стороны чиновников
«Неужели их спортсменов настолько запугали? Если мы посмотрим на ситуацию на протяжении всего года, то наши и украинские теннисисты играли друг против друга практически везде — и это проходило тихо и спокойно. Но отказаться участвовать в турнире, особенно в финале, — это, конечно, круто! Думаю, что это связано с определённым давлением украинских чиновников и их олимпийского комитета, а также лоббистов жёсткой конфронтации между нашими странами», — заявил Свищёв RT.
Ранее Дмитрий Свищёв отреагировал на слова украинской теннисистки Элины Свитолиной, заявившей, что российским спортсменам не надо выступать за свою страну.