В Госдуме заявили, что на украинских спортсменов оказывается давление со стороны чиновников

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал отказ украинской теннисистки Марты Костюк от участия в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаже, где она должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой.

«Неужели их спортсменов настолько запугали? Если мы посмотрим на ситуацию на протяжении всего года, то наши и украинские теннисисты играли друг против друга практически везде — и это проходило тихо и спокойно. Но отказаться участвовать в турнире, особенно в финале, — это, конечно, круто! Думаю, что это связано с определённым давлением украинских чиновников и их олимпийского комитета, а также лоббистов жёсткой конфронтации между нашими странами», — заявил Свищёв RT.

Ранее Дмитрий Свищёв отреагировал на слова украинской теннисистки Элины Свитолиной, заявившей, что российским спортсменам не надо выступать за свою страну.