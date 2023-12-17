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В Госдуме считают, что Свитолина не имеет права давать советы российским спортсменам

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова украинской теннисистки Элины Свитолиной, заявившей, что российским спортсменам не надо выступать за свою страну.

«Очень странное заявление, и не знаю, на чём оно основано. Свитолина может сама не играть за Украину, если хочет. Наши теннисистки мечтают выступать за свою страну и любят её. Так что давать советы и размышлять на тему того, кому и что делать, — совершенно не прерогатива Элины», — сказал Свищёв RT.  

Депутат также ответил на вопрос, могут ли высказывания украинских спортсменов быть связаны с боязнью конкуренции с россиянами.  

«Сейчас достаточно большое количество российских теннисистов находится в топе лучших — это известный факт и, конечно, это не может устраивать наших ближайших соседей. У них могут быть опасения, ведь по рейтингу ни один из их представителей не поднимается выше наших спортсменов. Всё это говорит именно об этом или об обычной человеческой зависти и желании воспользоваться политической ситуацией, чтобы устранить конкурентов. Такое тоже может быть, ведь это всё бизнес и призовые, но надеюсь, что это не имеет ничего общего с действительностью», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что украинские теннисистки боятся конкуренции с россиянками на Олимпиаде.

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