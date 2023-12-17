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Гаджиев: нужно ввести планку достижений для допуска иностранных тренеров в РПЛ

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев уверен, что необходимо ввести контроль за назначениями иностранных специалистов на посты главных тренеров в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Минимальную планку, о которой мы говорим, не просто определить, но это необходимо сделать и ориентировать на это руководителей клубов», — цитирует Гаджиева Metaratings.

При этом он допустил, что «необходимость в приглашении иностранных тренеров может возникать».

«Они и нужны, чтобы мы не варились в собственной кухне, но при этом надо, чтобы приходили квалифицированные специалисты, уровень которых превышал бы уровень отечественных тренеров», — добавил Гаджиев.

Гаджиев в 2000 и 2007 годах был признан лучшим тренером России.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что целью иностранных тренеров в российском футболе является развал клубов.



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