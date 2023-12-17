Шоу «Лебединое озеро» с участием гимнасток Авериных покажут в городах России

Многократная чемпионка мира Дина Аверина сообщила, что планирует поехать в тур по стране с сестрой Ариной с театрализованным гимнастическим представлением «Лебединое озеро».

«Конечно, в дальнейшем мы планируем с этим шоу поездить по городам России. И хотим, чтобы каждый год в Нижнем Новгороде стартовало новое шоу. Для нас это что-то новое, мы пробуем и любим пробовать что-то новое, экспериментировать, поэтому мы не будем останавливаться», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

Арина считает новый проект «воплощением мечты в реальность».

«Появилось наше первое шоу, это большая ответственность, волнение, в то же время приятно и очень радостно на душе», — отметила Арина.

В шоу «Лебединое озеро» принимают участие Арина и Дина Аверины. 16 ноября представление прошло в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова исполнит танцевальный номер в праздничном шоу «Новогодняя история игрушек».











