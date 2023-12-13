Загитова выступит с танцевальным номером в шоу «Новогодняя история игрушек»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова исполнит танцевальный номер в праздничном шоу «Новогодняя история игрушек».

«У программ на льду и на паркете есть много общего. Поэтому я думаю, что мой опыт поможет мне передать нашу задумку в необычных для меня условиях. Что касается самого шоу, то оно точно тронет каждого гостя», — заявила фигуристка в релизе организаторов.

«Новогодняя история игрушек» пройдёт в Москве с 30 декабря по 5 января на территории «ЦСКА Арены».

5 декабря Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы.

Ранее Загитова опубликовала новое видео.