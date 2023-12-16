Крикунов — о возможном исключении ФХР из IIHF: это будет совсем дикость

Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) поступит недальновидно, если из-за дела голкипера столичного ЦСКА Ивана Федотова исключит Федерацию хоккея России (ФХР).

«Думаю, они этого не сделают, это будет совсем дикость. Закончится СВО — закончатся все эти дикости. Выборы пройдут в этих странах, придут к власти другие люди. Всё будет по-другому. Эти дураки уйдут, их народ уже не выберет», — цитирует Крикунова Sport24.

При этом, по мнению советника гендиректора московского «Динамо», руководству армейского клуба надо было договариваться с коллегами из «Филадельфия Флайерз».

«Тем более, они на связи. Почему не сделали этого? Не нашли взаимодействия. Если мы независимы, то тогда они нам не указ. А если зависимы, тогда надо, конечно, искать компромисс», — добавил Крикунов.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.

27-летний россиянин летом заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. IIHF установила, что Федотов нарушил свой договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф не исключил, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова.























