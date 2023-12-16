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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Бетисом»

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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может принять участие в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу с «Бетисом».
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Примеры с «Бетисом»
  • РИА Новости

Хавбек сборной России попал в заявку баскской команды на игру с коллективом из Севильи.

Игра пройдёт 17 декабря на стадионе «Реал Арена» в Сан-Себастьяне.

«Реал Сосьедад» с 29 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Бетис» (26) — на седьмом.

Захарян в сезоне-2023/24 в 16 матчах отметился одной голевой передачей.

Ранее директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов завил, что Захарян способен в будущем помочь «Реал Сосьедад» добиться больших успехов на европейской арене.

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