Мостовой признался, что у него нет любимчиков в НХЛ среди россиян

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что следит за игрой россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Но нет исполнителей, за которыми наблюдаю особенно внимательно. К тому же их там очень много. У всех разные вкусы. Зато прекрасно помню прежнее поколение: Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров и другие. От них никуда не деться. Потом пришли Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Павел Буре. Это уже моё поколение. Но и сегодня за океаном блистают Евгений Малкин, Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о проведении Матча звёзд КХЛ.