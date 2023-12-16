Мостовой — о Матче звёзд КХЛ: футбол всегда будет для меня на первом месте

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о проведении Матча звёзд КХЛ.

«Да, в последнее время я нередко появляюсь на хоккее, но футбол для меня всегда будет на первом месте. Другое дело, что все знают: в последние годы я часто выхожу на лёд. Поэтому был рад приглашению на Матч звёзд КХЛ. Считаю, проведение таких мероприятий — верное решение. Да и всё-таки хоккей без футбола представить нельзя. Тем более с Алексеем Жамновым много лет дружим. Мы — представители одного поколения. Пока ещё сами выступали, переживали друг за друга. Правда, было немного прохладно на «СКА Арене», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой рассказал, почему вышел в короне и мантии на Матч звёзд Кубка России.