Мостовой узнал, что выйдет в короне и мантии только в день Матча звёзд Кубка России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой признался, что для него стало неожиданностью предложение войти в образ царя.

«О том, что выйду на поле в мантии и с короной на голове, узнал только в день встречи, буквально минут за 15 до выхода. С одной стороны, отнёсся к шутке спокойно. С другой — не люблю себя выпячивать. Наверное, таким образом отдали мне дань уважения за длинный путь в футболе. Но в конце было уже немного жарковато», — передаёт слова Мостового корреспондент RT.

Ранее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал об организации Матча звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.