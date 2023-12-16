Мостовой не считает Матч всех звёзд Кубка России по футболу клоунадой

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ему понравилась идея проведения Матча звёзд Кубка России по футболу.

«Не могу назвать конкурсы на Матче звёзд Кубка России клоунадой. Мы были на Матче звёзд КХЛ, и там тоже проводились челленджи. В Санкт-Петербурге хоккеисты блестяще выполняли упражнения, хотя там придумали сложные, например баскетбол, когда требовалось попасть шайбой в специальную корзину. А в других могли принять участие и мы, бывшие футболисты, и в принципе не подвести», — заявил Мостовой RT.



По его мнению, в Матче звёзд Кубка России это тоже была часть игры.

«Правда, мы увидели не совсем техничных исполнителей, которые допускали ошибки как при приёме мяча, так и при ударах. Думаю, они просто волновались. Всё же ребята молодые и многие участвовали в подобном событии впервые. Хотя конкурсы в целом оказались не слишком тяжёлыми. Андрей Аршавин тоже не справился с одним из них? Так ему мячи прилетали в десяти метрах в сторону. Наверное, пушка сломалась. А может, и Андрюха начал расти вниз. Порой даже самому хотелось выбежать на поле. Я вышел в конкурсе на точность, но в цель, к сожалению, не попал. В ботинках это оказалось нелегко. Но если бы предоставили три попытки, я бы справился с задачей», — заключил он.

Ранее Мостовой рассказал, что выйдет в короне и мантии только в день Матча звёзд Кубка России.