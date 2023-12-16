Мостовой не считает Матч всех звёзд Кубка России по футболу клоунадой
- РИА Новости
«Не могу назвать конкурсы на Матче звёзд Кубка России клоунадой. Мы были на Матче звёзд КХЛ, и там тоже проводились челленджи. В Санкт-Петербурге хоккеисты блестяще выполняли упражнения, хотя там придумали сложные, например баскетбол, когда требовалось попасть шайбой в специальную корзину. А в других могли принять участие и мы, бывшие футболисты, и в принципе не подвести», — заявил Мостовой RT.
По его мнению, в Матче звёзд Кубка России это тоже была часть игры.
«Правда, мы увидели не совсем техничных исполнителей, которые допускали ошибки как при приёме мяча, так и при ударах. Думаю, они просто волновались. Всё же ребята молодые и многие участвовали в подобном событии впервые. Хотя конкурсы в целом оказались не слишком тяжёлыми. Андрей Аршавин тоже не справился с одним из них? Так ему мячи прилетали в десяти метрах в сторону. Наверное, пушка сломалась. А может, и Андрюха начал расти вниз. Порой даже самому хотелось выбежать на поле. Я вышел в конкурсе на точность, но в цель, к сожалению, не попал. В ботинках это оказалось нелегко. Но если бы предоставили три попытки, я бы справился с задачей», — заключил он.
Ранее Мостовой рассказал, что выйдет в короне и мантии только в день Матча звёзд Кубка России.