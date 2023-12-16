Мелёшин заявил, что у него есть мысли уйти из «Спартака» для получения практики

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин признался, что думает о смене команды для получения игровой практики.

«Годом доволен не очень, получилось не всё, что планировал. Подвинуть Соболева будет сложно, он высокий и тяжёлый. Буду пытаться выиграть конкуренцию у лучшего нападающего страны. Были мысли сменить клуб для получения игровой практики», — цитирует Мелёшина РИА Новости.

19-летний форвард провёл за красно-белых в сезоне-2023/24 восемь матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €500 тыс.

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».