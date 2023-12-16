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Международная федерация хоккея отклонила апелляции ЦСКА и Федотова

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Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляцию московского ЦСКА по делу голкипера Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея отклонила апелляции ЦСКА и Федотова
  • Gettyimages.ru

Решение о дисквалификации вратаря и запрете столичного клуба на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF правильно установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфией Флайерз», когда подписывал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба IIHF.

Федотов летом заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за подписания контракта с Федотовым. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.

1 сентября Федотов попал в заявку ЦСКА на игру с «Ак Барсом» в стартовом матче сезона.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб подал апелляцию в IIHF по делу Федотова.

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