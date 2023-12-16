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Булыкин считает, что «Сочи» не смог договориться с российским тренером

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, почему «Сочи» назначил на пост главного тренера испанца Роберта Морено, а не отечественного специалиста.
Булыкин считает, что «Сочи» не смог договориться с российским тренером
  • Gettyimages.ru

«Таков был выбор владельца клуба. Он решил сделать ставку на иностранца, но это не всегда означает только хорошее. Скорее всего, с нашими специалистами не удалось договориться, хотя среди них есть те, кому можно доверить такую команду, сражающуюся за выживание. Многие из них уже доказали, что готовы справиться с задачей по сохранению прописки в РПЛ», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин выразил мнение, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи».

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