Булыкин считает, что «Сочи» не смог договориться с российским тренером

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, почему «Сочи» назначил на пост главного тренера испанца Роберта Морено, а не отечественного специалиста.

«Таков был выбор владельца клуба. Он решил сделать ставку на иностранца, но это не всегда означает только хорошее. Скорее всего, с нашими специалистами не удалось договориться, хотя среди них есть те, кому можно доверить такую команду, сражающуюся за выживание. Многие из них уже доказали, что готовы справиться с задачей по сохранению прописки в РПЛ», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин выразил мнение, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи».