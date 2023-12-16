СЭ: «Локомотив» и «Пари НН» близки к договорённости по аренде Марадишвили

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили может перейти в «Пари НН» на арендных условиях.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соглашении между клубами не будет предусмотрена опция выкупа. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после истечения арендного соглашения.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провёл за столичный клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался об игре форварда Сергея Пиняева.