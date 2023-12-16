RT в Telegram
Подпишись

СЭ: «Локомотив» и «Пари НН» близки к договорённости по аренде Марадишвили

Короткая ссылка
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили может перейти в «Пари НН» на арендных условиях.
СЭ: «Локомотив» и «Пари НН» близки к договорённости по аренде Марадишвили
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в соглашении между клубами не будет предусмотрена опция выкупа. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после истечения арендного соглашения. 

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провёл за столичный клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался об игре форварда Сергея Пиняева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить