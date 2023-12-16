Корешков заявил, что регулярные тренировки помогают Олейнику не терять форму

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков отреагировал на победу россиянина Алексея Олейника в бою с бразильцем Фернандо Родригесом на турнире RCC 17.

«Это был напряжённый поединок, мы сильно переживали в раздевалке, наблюдая за боем. В первом раунде были по-настоящему опасные моменты для Лёши, но затем его работа стала приносить свои плоды. Соперник немного подвыдохся, и он сумел забороть его, а затем и удушить. Олейник — большой молодец!» — заявил Корешков RT.

Боец также оценил форму Олейника.

«Регулярные тренировки не позволят ему растерять форму. Чем старше становится боец, тем больше ему нужно держать себя в форме, чтобы оставаться в лучших кондициях для конкурентного боя», — сказал он.

Ранее Корешков прокомментировал победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем на турнире RCC 17.