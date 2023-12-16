«РБ Спорт»: «Краснодар» рассмотрит вариант с подписанием Джикии в случае ухода Алонсо
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если зимой команду покинет защитник Хуниор Алонсо.
По информации источника, на данный момент никаких переговоров по Джикии не было.
Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.
Ранее агент Джикии заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» о новом контракте.