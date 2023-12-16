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«РБ Спорт»: «Краснодар» рассмотрит вариант с подписанием Джикии в случае ухода Алонсо

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Краснодаре».
«РБ Спорт»: «Краснодар» рассмотрит вариант с подписанием Джикии в случае ухода Алонсо
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если зимой команду покинет защитник Хуниор Алонсо.

По информации источника, на данный момент никаких переговоров по Джикии не было.

Джикия в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил об отсутствии переговоров со «Спартаком» о новом контракте.

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