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Боец Академии единоборств РМК Грыдин был признан «Спортсменом 2023 года»

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Российский боец Пётр Грыдин стал «Спортсменом 2023 года».
Боец Академии единоборств РМК Грыдин был признан «Спортсменом 2023 года»
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Очень приятно находиться здесь — такое событие впервые в моей жизни. Это не только моё достижение, но и достижение моего тренера Георгия Тамоева, моего менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК, всех моих соперников, которые создавали мне трудности», — сказал Грыдин.

На это звание претендовали ещё 20 человек из мужской и молодёжной сборных.

Грыдин тренируется в группе с бойцами клуба «Архангел Михаил», куда входят в том числе Пётр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина.

Спортсмен выступает в весовой категории до 61,2 кг. В 2023 году Грыдин стал чемпионом России.

Ранее Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом.

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