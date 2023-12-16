Боец Академии единоборств РМК Грыдин был признан «Спортсменом 2023 года»

Российский боец Пётр Грыдин стал «Спортсменом 2023 года».

«Очень приятно находиться здесь — такое событие впервые в моей жизни. Это не только моё достижение, но и достижение моего тренера Георгия Тамоева, моего менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК, всех моих соперников, которые создавали мне трудности», — сказал Грыдин.

На это звание претендовали ещё 20 человек из мужской и молодёжной сборных.

Грыдин тренируется в группе с бойцами клуба «Архангел Михаил», куда входят в том числе Пётр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина.

Спортсмен выступает в весовой категории до 61,2 кг. В 2023 году Грыдин стал чемпионом России.

Ранее Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом.