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Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом

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Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал возможный поединок с китайцем Сонгом Ядонгом.
Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом
  • Gettyimages.ru

«Сонг Ядонг? Интересное противостояние. Тут и от матчмейкинга зависит. Если в UFC заинтересованы в этом противостоянии, то можно подумать об этом. Последний бой его показался скучноватым», — сказал Ян.

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Ранее Ян высказался о возможном боксёрском поединке с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

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