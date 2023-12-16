Ян назвал интересным противостоянием поединок с Ядонгом
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«Сонг Ядонг? Интересное противостояние. Тут и от матчмейкинга зависит. Если в UFC заинтересованы в этом противостоянии, то можно подумать об этом. Последний бой его показался скучноватым», — сказал Ян.
Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.
Ранее Ян высказался о возможном боксёрском поединке с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.