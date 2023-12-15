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Ян — о возможном бое с Макгрегором по правилам бокса: нет ничего нереального

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Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян высказался о возможном боксёрском поединке с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Ян — о возможном бое с Макгрегором по правилам бокса: нет ничего нереального
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Получилось, что мы провели битву взглядов для поднятия внимания к турниру в Дубае. От Конора положительные впечатления. Поговорили немножко о спорте, о личном.

Боксёрский бой с ним? С одной точки зрения — реально, с точки зрения моей занятости — вряд ли в скором времени он может состояться. В целом сказать, что это нереально... Считаю, что нет ничего нереального», — сказал Ян.

Напомним, что бойцы UFC вышли на ринг на турнире IBA, где провели битву взглядов перед титульным боксёрским поединком между россиянином Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Ранее Макгрегор рассказал, что боя против Яна не будет.

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