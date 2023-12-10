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Макгрегор рассказал, что боя против Яна не будет

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, что не будет проводить поединок с россиянином Петром Яном.
Макгрегор рассказал, что боя против Яна не будет
  • Gettyimages.ru

«Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории, даже для бокса. Но это было весело», — цитирует Макгрегора ТАСС.

Бойцы UFC вышли на ринг, где провели битву взглядов перед титульным боксёрским поединком между россиянином Евгением Тищенко и немцем Леоном Хартом.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и пять поражений. В активе 35-летнего Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

Ранее Макгрегор сообщил, что проведёт следующий бой весной.

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