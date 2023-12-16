WADA не получило от России обязательный взнос за 2023 год
- AFP
- © Andrej Ivanov
«Пока мы не получили взнос России за 2023 год», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.
Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.
В конце октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.
Ранее сообщалось, что Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования.